Березень, 13 в 13:19

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяви керівництва уряду і парламенту Грузії щодо України та заявило, що грузинська влада не там шукає ворога.

Про це у своєму коментарі наголосив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, останні кілька днів прем’єр-міністр та керівництво парламенту зробили низку недружніх заяв відносно України. І ці заяви майже дослівно повторюють тези російської пропаганди.

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Представники грузинської влади звинуватили Україну в підготовці державного перевороту в Грузії, втягуванні країни у війну з Росією, надсиланні сил для розпалювання громадянської війни.

Олег Ніколенко наголосив, що грузинська влада шукає ворога не там, де треба.

– Ми категорично відкидаємо подібні інсинуації, які не мають нічого спільного із реальністю. Не там шукає ворога грузинська влада. Переконані, що заяви грузинських політиків не зможуть похитнути міцні відносини дружби українського та грузинського народів. Ми високо цінуємо підтримку грузинів в той час, коли українці боряться за свою незалежність, – сказав речник МЗС.

У МЗС наголосили, що Україна була і залишатиметься другом грузинського народу.

Грузію сколихнула низка протестів проти законопроєкту про “іноземних агентів”, котрий, як наголошують активісти, підкреслює відступ країни від демократії та зближує Тбілісі з Москвою.

9 березня з парламенту відкликали цей законопроєкт.

10 березня вже офіційно відкликали законопроєкт про “іноагентів”.