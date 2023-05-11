Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка

У разі смерті президента Білорусі Олександра Лукашенка можливі два сценарії розвитку подій.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив білоруський політичний аналітик Артем Шрайбман.

– Білорусь ніколи не була в цій ситуації, напевно, від часів Сталіна, який помер, а його соратники якийсь час це приховували. Якщо подивимося на досвід інших країн, то багато залежить від того, чи дійсно це відбувається таємно, чи правляча еліта немає часу, щоб передомовитися, – каже він.

У другому випадку, за чинною у Білорусі Конституцією, влада переходить до голови Верхньої палати парламенту Наталії Кочанової, яка є однією з найвідданіших Лукашенку чиновниць.

– Від неї та сил, які здатні на неї впливати, залежатиме майбутнє Білорусі. Очевидно, що цим користуватиметься Росія. У перші дні чи години Росія спробує нав’язувати свої сценарії. Думаю, що в сьогоднішній білоруській правлячій верхівці немає людей, які намагалися б цьому чинити опір, тобто якийсь консенсус з Росією вони знайдуть стосовно того, що буде далі, – каже аналітик.

Водночас тимчасовий лідер має протягом двох місяців провести нові президентські вибори.

Однак, якщо в правлячих колах буде час домовитись, а не одразу доведеться сповіщати білорусів про смерть Лукашенка, то діятиме інший сценарій.

– Еліта збирається за зачиненими дверима, поки всі не знають, що з президентом і домовляються, що буде далі. І ось в Узбекистані вдалося людину, якій мала перейти влада, швидко відсунути, й передати владу наявному президенту. Очевидно, що перша постлукашенківська влада у такому сценарії складатиметься із нинішньої правлячої верхівки, – сказав Шрайбман.

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