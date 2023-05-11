Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
У разі смерті президента Білорусі Олександра Лукашенка можливі два сценарії розвитку подій.
Про це в ефірі Єдиних новин заявив білоруський політичний аналітик Артем Шрайбман.
– Білорусь ніколи не була в цій ситуації, напевно, від часів Сталіна, який помер, а його соратники якийсь час це приховували. Якщо подивимося на досвід інших країн, то багато залежить від того, чи дійсно це відбувається таємно, чи правляча еліта немає часу, щоб передомовитися, – каже він.
У другому випадку, за чинною у Білорусі Конституцією, влада переходить до голови Верхньої палати парламенту Наталії Кочанової, яка є однією з найвідданіших Лукашенку чиновниць.
– Від неї та сил, які здатні на неї впливати, залежатиме майбутнє Білорусі. Очевидно, що цим користуватиметься Росія. У перші дні чи години Росія спробує нав’язувати свої сценарії. Думаю, що в сьогоднішній білоруській правлячій верхівці немає людей, які намагалися б цьому чинити опір, тобто якийсь консенсус з Росією вони знайдуть стосовно того, що буде далі, – каже аналітик.
Водночас тимчасовий лідер має протягом двох місяців провести нові президентські вибори.
Однак, якщо в правлячих колах буде час домовитись, а не одразу доведеться сповіщати білорусів про смерть Лукашенка, то діятиме інший сценарій.
– Еліта збирається за зачиненими дверима, поки всі не знають, що з президентом і домовляються, що буде далі. І ось в Узбекистані вдалося людину, якій мала перейти влада, швидко відсунути, й передати владу наявному президенту. Очевидно, що перша постлукашенківська влада у такому сценарії складатиметься із нинішньої правлячої верхівки, – сказав Шрайбман.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников