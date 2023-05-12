Зеленський може відвідати Італію 13 травня – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський 13 травня відвідає Італію. Про це пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на джерела, зокрема у Ватикані.

Повідомляється, що у п’ятницю зранку у Палаццо Кіджі він зустрінеться із главою уряду Італії Джорджою Мелоні. Після цього, зазначається, Зеленський має вирушити до Ватикану, де його прийме Папа Франциск.

Крім того планується зустріч Володимира Зеленського із президентом Італії Серджо Маттареллою у президентському палаці. Жодних деталей поки не розкривають.

Італійські ЗМІ пишуть, що після зустрічей Зеленський вирушить до Берліна.

Офіційного підтвердження візиту ані з боку Києва, ані з боку Рима не було.

Нещодавно стало відомо про візит Володимира Зеленського до Німеччини. Спершу повідомлялося, що приїзд українського президента до Берліна заплановано на 13 травня.

Там він має зустрітися з канцлером Олафом Шольцом, після чого у лідерів заплановані переговори та пресконференція.

Джерело: la Repubblica

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