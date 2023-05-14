Китай і Росія зміцнюють військову співпрацю: в Японії висловили стурбованість

Японія висловила стурбованість військовою співпрацею Росії та Китаю в Азії. Представники Японії вважають, що ці дві країни намагаються зміцнити спільні військові навчання.

Про це заявив міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі у коментарі іноземним журналістам.

– Китай і Росія зміцнюють військову співпрацю, включаючи спільні польоти своїх бомбардувальників і спільні військово-морські навчання поблизу Японії, — сказав Хаяхші.

За його словами, ситуація з безпекою в Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні є неподільною з початку повномасштабної війни Росії проти України.

Вторгнення Росії похитнуло саму основу міжнародного порядку, а Володимир Путін повинен зіткнутися зі спільною відповіддю світової спільноти, сказав він міністрам міжнародних справ у Швеції.

Джерело : The Guardian

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