За та проти передавання зброї: у Німеччині почалися дві акції протесту на тлі візиту Зеленського

У Німеччині спалахнули дві акції протесту – місцеві жителі, які підтримують Україну, та люди, які виступають проти надсилання зброї в країну для захисту від повномасштабної російської агресії.

Протести спалахнули під час візиту президента України Володимира Зеленського, який вирушив з Берліна до Аахена, щоб отримати премію імені Карла Великого за заслуги у справі єдності Європи.

За даними іноземних журналістів, у Німеччині набагато більше місцевих жителів, які підтримують Україну. Люди вийшли на акції протесту з синьо-жовтими державними прапорами, щоб висловити свою позицію.

Пізніше сьогодні Володимир Зеленський відвідає Париж, третю європейську країну в рамках його дипломатичної місії, повідомляють французькі журналісти.

Джерело : Sky News

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