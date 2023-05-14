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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

За та проти передавання зброї: у Німеччині почалися дві акції протесту на тлі візиту Зеленського

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

У Німеччині спалахнули дві акції протесту – місцеві жителі, які підтримують Україну, та люди, які виступають проти надсилання зброї в країну для захисту від повномасштабної російської агресії.

Протести спалахнули під час візиту президента України Володимира Зеленського, який вирушив з Берліна до Аахена, щоб отримати премію імені Карла Великого за заслуги у справі єдності Європи.

За даними іноземних журналістів, у Німеччині набагато більше місцевих жителів, які підтримують Україну. Люди вийшли на акції протесту з синьо-жовтими державними прапорами, щоб висловити свою позицію.

Пізніше сьогодні Володимир Зеленський відвідає Париж, третю європейську країну в рамках його дипломатичної місії, повідомляють французькі журналісти.

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Джерело: Sky News
Війна в Україні, Володимир Зеленський, Німеччина, Президент України, Україна-Німеччина
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