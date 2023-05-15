У Гаазі з’явиться реєстр руйнувань в Україні внаслідок агресії РФ – глава Єврокомісії
У Гаазі (Нідерланди) з’явиться спеціальний реєстр руйнувань, завданих Україні під час розв’язаної РФ повномасштабної війни.
Це підтвердила сьогодні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції в Брюсселі, анонсуючи теми саміту Ради Європи в Рейк’явіку.
Вона зазначила, що РФ має заплатити за руйнування під час війни, і створення реєстру збитків стане першим кроком на цьому шляху.
Відповідне рішення планують затвердити на саміті.
– У Рейк’явіку ми обговоримо, як притягнути РФ до відповідальності. Я підтримую створення трибуналу, щоб привести російські злочини агресії до суду. Ми також вирішимо щодо створення в Гаазі реєстру руйнувань. Це буде перший крок, але дуже хороший у напрямі російської компенсації, – наголосила фон дер Ляєн.
Вона додала, що під час усіх зустрічей і обговорень лідери ЄС мають дотримуватися двох ключових принципів: перший – Євросоюз продовжить підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться; другий – нічого про Україну без України.
За словами очільниці Єврокомісії, перший принцип передбачає стабільну фінансову підтримку нашої країни й після 2023 року і прискорення військової допомоги “тут і зараз”. А другий принцип “означає сильну підтримку мирної формули”, яку запропонував президент України Володимир Зеленський.
– Україна – це країна, на яку брутально напали. І тому Україна має встановлювати основні принципи для справедливого миру, – зазначила фон дер Ляєн.
Як відомо, саміт глав держав та урядів Ради Європи відбудеться 16-17 травня 2023 року в Рейк’явіку. Це четверта така зустріч лідерів ЄС за 74-річну історію організації.
Наприкінці квітня генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич заявила, що вже в травні буде створено Міжнародний реєстр збитків, завданих Україні Росією. Штаб-квартира нової інституції розташовуватиметься в Гаазі з філіалом у Києві.
Крім того, Україна та Нідерланди домовилися, що в Гаазі має бути розміщений спецтрибунал щодо злочину агресії РФ.
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