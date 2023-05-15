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Світові новини
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Угорщину не змушують бути в ЄС: у Чехії відреагували на слова Орбана про Гітлера

Угорщину не змушують бути в ЄС: у Чехії відреагували на слова Орбана про Гітлера
Фото: Getty Images

Нещодавнє порівняння прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном європейської інтеграції з планами Гітлера було сприйнято критикою з боку міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського.

У п’ятницю в угорському місті Веспремі Віктор Орбан заявив, що Адольф Гітлер мріяв про європейську єдність і згодом хотів “дедалі тіснішого союзу”.

Глава МЗС Чехії заявив, що ніхто не змушує угорців бути частиною європейської спільноти, якщо вони почуваються некомфортно.

Чеський єврокомісар Вера Йоурова вважає, що репутація Угорщини страждає від кожної такої заяви влади країни. А ще вона поставила під сумнів наявність демократії в Угорщині.

Однак Йоурова наголосила, що, попри риторику Орбана, деякі угорські дипломати все ще відкриті до компромісів щодо питань, які потребують одностайного голосування на рівні ЄС, наприклад, санкцій.

Раніше в МЗС України відреагували на заяву прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який назвав Україну “фінансово неіснуючою” і наголосив, що Європа змушена фінансувати багато українських потреб.

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Угорщину не змушують бути в ЄС: у Чехії відреагували на слова Орбана про Гітлера

Джерело: Euractiv

ЄС, Віктор Орбан, Угорщина, Чехія
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