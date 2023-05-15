Угорщину не змушують бути в ЄС: у Чехії відреагували на слова Орбана про Гітлера

Нещодавнє порівняння прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном європейської інтеграції з планами Гітлера було сприйнято критикою з боку міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського.

У п’ятницю в угорському місті Веспремі Віктор Орбан заявив, що Адольф Гітлер мріяв про європейську єдність і згодом хотів “дедалі тіснішого союзу”.

Глава МЗС Чехії заявив, що ніхто не змушує угорців бути частиною європейської спільноти, якщо вони почуваються некомфортно.

Чеський єврокомісар Вера Йоурова вважає, що репутація Угорщини страждає від кожної такої заяви влади країни. А ще вона поставила під сумнів наявність демократії в Угорщині.

Однак Йоурова наголосила, що, попри риторику Орбана, деякі угорські дипломати все ще відкриті до компромісів щодо питань, які потребують одностайного голосування на рівні ЄС, наприклад, санкцій.

Раніше в МЗС України відреагували на заяву прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який назвав Україну “фінансово неіснуючою” і наголосив, що Європа змушена фінансувати багато українських потреб.

Джерело: Euractiv

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