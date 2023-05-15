Україна могла б закрити небо над кордоном з РФ чотирма комплексами NASAMS – експерт
Воїни Збройних сил України мали б можливість повністю закрити небо над кордоном з Російською Федерацією лише чотирма зенітними ракетними комплексами середньої дальності NASAMS.
Про це заявив військовий експерт Bild Юліан Рьопке з посиланням на складену карту, на якій зображено приблизний радіус дії чотирьох NASAMS, якщо ці ЗРК розмістити уздовж державного кордону України з РФ.
Згідно з орієнтовною картою, тоді можна закрити весь російсько-український кордон від Білорусі до Луганської області, тобто до тієї території, що наразі контролюється російськими військами та місцях, де тривають бойові дії.
– Моя невелика карта ілюструє, що Україна могла б закрити та захистити чотирма системами NASAMS, – написав аналітик.
Військовий експерт стверджує, що це створило б уздовж кордону 120-кілометрову безпольотну зону для російських Військово-повітряних сил.
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