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Світові новини
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Україна могла б закрити небо над кордоном з РФ чотирма комплексами NASAMS – експерт

Україна могла б закрити небо над кордоном з РФ чотирма комплексами NASAMS – експерт
Фото: Getty Images

Воїни Збройних сил України мали б можливість повністю закрити небо над кордоном з Російською Федерацією лише чотирма зенітними ракетними комплексами середньої дальності NASAMS.

Про це заявив військовий експерт Bild Юліан Рьопке з посиланням на складену карту, на якій зображено приблизний радіус дії чотирьох NASAMS, якщо ці ЗРК розмістити уздовж державного кордону України з РФ.

Згідно з орієнтовною картою, тоді можна закрити весь російсько-український кордон від Білорусі до Луганської області, тобто до тієї території, що наразі контролюється російськими військами та місцях, де тривають бойові дії.

Україна могла б закрити небо над кордоном з РФ чотирма комплексами NASAMS – експерт

Фото: Bild

– Моя невелика карта ілюструє, що Україна могла б закрити та захистити чотирма системами NASAMS, – написав аналітик.

Військовий експерт стверджує, що це створило б уздовж кордону 120-кілометрову безпольотну зону для російських Військово-повітряних сил.

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Війна в Україні, небо, Повітряні сили України, Ракета
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