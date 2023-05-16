Зажадала “гарантій”: Угорщина заблокувала транш в €500 млн на зброю для України
У понеділок, 15 травня, Угорщина заблокувала виплату восьмого траншу коштів Європейського фонду миру (EPF) у розмірі €500 млн на озброєння для України.
Про це повідомляє італійське видання Ansa з посиланням на власні джерела.
– Транш на суму €500 млн мав бути виплачений наступного понеділка. Будапешт нібито зажадав гарантій того, що EPF збереже свій глобальний горизонт у майбутньому і не буде використовуватися виключно для озброєння Києва. EPF відшкодовує витрати державам-членам – зазвичай 50% вартості, але фіксованого стандарту немає – які передали Україні військову техніку, – йдеться у повідомленні.
У виданні розцінили такий крок Угорщини як “несподіваний”.
Нагадаємо, що 5 травня Рада ЄС погодила виділення €1 млрд в рамках Європейського фонду миру на закупівлю боєприпасів для України.
Із цих коштів має бути профінансовано надання ЗСУ артилерійських снарядів калібру 155 мм та, у разі потреби, ракет, які будуть спільно закуплені країнами-членами ЄС у європейської оборонної промисловості.
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