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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Британія пропонує допомогу країнам, які готові надати винищувачі Україні – Воллес

Бен Воллес
Фото: Getty Images

Велика Британія може підтримати ЗСУ, надавши допомогу іншим країнам, які готові постачати винищувачі та іншу військову техніку в Україну.

Про це заявив глава Міноборони країни Бен Воллес у Берліні на спільній пресконференції з німецьким колегою Борисом Пісторіусом, відповідаючи на питання щодо відправлення літаків в Україну.

– Те, що ми можемо зробити, очевидно, – це тренування і підтримка, знову ж таки, в певних межах, тому що у нас немає пілотів F-16, – пояснив він.

За його словами, будь-яка країна, яка звернеться до Британії, наприклад, щодо постачання танків в Україну, отримає підтримку в цьому процесі.

Своєю чергою міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін не має ні тренувального потенціалу, ні військової техніки, щоб активно долучитися до британсько-нідерландської ініціативи з постачання винищувачів.

Сьогодні, 17 травня, прем’єр-міністри Британії та Нідерландів за підсумками саміту Ради Європи у Рейк’явіку заявили, що працюють над створенням міжнародної коаліції, яка допоможе Україні отримати винищувачі F-16 від своїх союзників.

15 травня Велика Британія повідомила, що влітку розпочне навчання українських пілотів.

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Джерело: The Guardian
Бен Воллес, Війна в Україні, Велика Британія, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Україна-Велика Британія, Україна-Німеччина
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