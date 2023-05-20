Британія працюватиме з США, Нідерландами, Бельгією і Данією над переданням ЗСУ бойової авіації – Сунак

Велика Британія працюватиме разом із США й Нідерландами, Бельгією і Данією, щоб отримати для України необхідну бойову авіацію.

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. За його словами, країна вітає рішення США про навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що умови для тренувань українських військових на літаках F-16 планують розробити найближчими тижнями.

Він стверджує, що Україна може розраховувати на непохитну підтримку Нідерландів та міжнародних партнерів.

Нещодавно американський президент Джо Байден заявив під час саміту G7, що США підтримують спільні зусилля союзників і партнерів у рамках підготовки українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включаючи літаки F-16.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що окрім Великої Британії та Нідерландів, також Франція підтримала коаліцію винищувачів для України.

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