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Світові новини
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Байден після зустрічі із Зеленським оголосить про новий пакет допомоги Україні – Politico

Джо Байден
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на саміті Великої сімки (G7) в Японії має оголосити про новий пакет військової допомоги для України на суму 375 млн доларів.

Про це пише видання Politico з посиланням на трьох американських і українських чиновників.

До пакета увійде більше одиниць артилерійських снарядів, бронетехніки та протитанкової зброї – все те обладнання, яке США і союзники постачали Києву раніше.

Новина про новий пакет допомоги з’явилася після того, як Байден дав зрозуміти, що готовий схвалити передачу Україні сучасних винищувачів F-16 з країн-союзників. Також він підтримує навчання українських пілотів на цих літаках.

Видання Politico зазначає, що в сукупності всі ці заяви є сильною демонстрацією підтримки Києва перед контрнаступом.

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F-16

Країни, що мають F-16, як-от Бельгія, Данія та Нідерланди, заявили, що візьмуть участь у програмі навчання українських пілотів. Норвегія також готова приєднатися.

Усі країни НАТО перебувають у процесі переходу на F-35 і продають свої старі F-16 третім країнам, таким як Румунія, які хочуть позбутися літаків радянської епохи.

Джерело: Politico
G7, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Джо Байден
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Контрнаступ – це завжди багато поранених. Стабілізаційні пункти на Донеччині переповнені, з легкими й тяжкими пораненнями бійців звозять цілодобово.

Костянтин Мельников
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