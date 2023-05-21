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”Мирну місію” Ватикана в Україні очолить кардинал Дзуппі

“Мирну місію” Ватикана в Україні очолить кардинал Дзуппі
Фото: Getty Images

Київ і Москва погодилися прийняти представників Папи Римського Франциска, щоб обговорити перемир’я.

Про це повідомляє портал Vatican News.

За даними порталу, до Києва може вирушити голова Конференції італійських єпископів кардинал Маттео Марія Дзуппі. Саме він має очолити “Мирну місію” Ватикана в Україні.

До Москви має приїхати префект декастерії у справах Східних церков архієпископ Клаудіо Гуджеротті.

Нагадаємо, що 13 травня у Ватикані Папа Римський зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Під час розмови голова нашої держави попросив всебічно сприяти реалізації української формули миру, зокрема в питаннях продовольчої безпеки, звільнення полонених і депортованих осіб, а також відновлення справедливості.

Війна в Україні, Ватикан, Папа Римський
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