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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Зеленський з Кісідою домовилися провести спільну конференцію з відновлення України

Зеленський з Кісідою домовилися провести спільну конференцію з відновлення України
Фото: Офіс президента

Україна і Японія  домовилися провести спільну конференцію з відновлення України.

Про це повідомляють на сайті президента Володимира Зеленського за підсумками його зустрічі з японським прем’єр-міністром Фуміо Кісідою на саміті G7 у Хіросімі.

Лідери обговорили можливість японських інвестицій у виробництво водню, літієвих акумуляторів, автомобілів, енергетичного обладнання, а також у будівництво шляхопроводів і залізничної інфраструктури.

Зеленський подякував Японії за виділений пакет фінансової допомоги обсягом $7,6 млрд, а також за рішення прийняти на лікування до шпиталю Сил самооборони поранених українських військовослужбовців і за додаткову допомогу у вигляді 100 вантажних автомобілів для потреб ЗСУ.

– Зараз – вирішальний момент для долі миру в Україні й для майбутнього світового порядку, заснованого на правилах. Украй важливо, що світ має змогу почути голос України в Хіросімі, – зазначив український президент.

Також Зеленський і Кісіда обговорили подальші кроки щодо допомоги Україні з боку японського уряду, зокрема щодо посилення матеріально-технічних можливостей українських Сил оборони.

Глава держави наголосив, що Україна розраховує на підтримку з боку Японії проведення глобального саміту з реалізації української формули миру.

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Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, Володимир Зеленський, Україна, Японія
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