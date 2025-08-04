Трамп пригрозив Індії підвищенням мит через торгівлю російською нафтою

Президент США Дональд Трамп пригрозив Індії новими жорсткими митами через її торгівлю нафтопродуктами, виготовленими з російської нафти.

Трамп про підвищення мит для Індії через нафту РФ

Як заявив американський лідер у соціальній мережі Truth Social, Нью-Делі не лише імпортує великі обсяги енергоносіїв із Росії, а й перепродає їх на світовому ринку, отримуючи прибуток під час війни в Україні.

За його словами, Індія збагачується на російській нафті, коли українці продовжують гинути від дій російської військової машини.

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У відповідь на це Трамп заявив про намір суттєво збільшити мита на індійський імпорт, щоб притягнути Нью-Делі до відповідальності за непряму підтримку дій Кремля проти України.

Нещодавно найбільший нафтопереробний завод Індії почав активно змінювати джерела постачання після посилення тиску з боку США та Європи через закупівлю російської нафти під час війни.

За останні тижні підприємство придбало мільйони барелів сирої нафти у Сполучених Штатів та Об’єднаних Арабських Еміратів.

На цьому тлі президент США Дональд Трамп заявив про готовність запровадити новий пакет санкцій проти Росії.

Він нагадав, що Кремлю залишилося лише 10 днів, щоб погодитися на мирну угоду з Україною, перш ніж Вашингтон ухвалить жорсткі санкції проти Росії.

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