Переговори з Путіним та гарантії безпеки: підсумки зустрічі Зеленського з Трампом

Переговори в Білому домі 18 серпня стали найкращими, що були з очільником Сполучених Штатів Дональдом Трампом.

Так президент України Володимир Зеленський прокоментував свою зустріч із Трампом під час брифінгу за підсумками переговорів у Вашингтоні.

Головні тези з брифінгу за підсумками переговорів Зеленського сьогодні – читайте в матеріалі.

Зустріч Зеленського з Трампом: головні тези

Передовсім глава держави заявив: є впевненість, що війна закінчиться.

– Важливо, щоб це була не пауза в боях, а реальний мир, – додав Володимир Зеленський.

За словами президента України, під час зустрічі з Трампом та європейськими лідерами обговорили гарантії безпеки України як старт для закінчення війни.

Від США, зауважив Володимир Зеленський, надійшов чіткий сигнал, що вони будуть серед країн, які допомагатимуть та координуватимуть, а також будуть учасниками гарантій безпеки для України.

Гарантії безпеки для України будуть формалізовані в найближчі сім-десять днів.

Перша частина гарантій стосуватиметься фінансування Збройних сил України, друга – надання США пакета військової допомоги (ідеться про пропозиції України на $90 млрд щодо літаків, систем протиповітряної оборони тощо).

Третя частина угоди про гарантії безпеки охоплюватиме виробництво Україною дронів (за домовленістю з президентом США, після відкриття експорту Сполучені Штати купуватимуть українські дрони).

Крім того, наголосив глави держави, йому вдалося показати американським колегам на мапі, “хто що реально контролює на полі бою”.

Також ще одним результатом зустрічі Зеленського і Трампа стало те, що Росія запропонувала спершу двосторонню зустріч між Путіним і Зеленським, а потім – тристоронню (із Дональдом Трампом, – Ред.).

Україна, каже президент, готова до будь-яких форматів переговорів на рівні лідерів.

– Я готовий до зустрічі з Путіним, – сказав Володимир Зеленський.

США, говорить очільник України, пропонують провести тристоронню зустріч із Путіним якомога швидше.

Питання територій, продовжує Володимир Зеленський, залишиться між ним та очільником Кремля Володимиром Путіним.

Крім того, додав президент України, Сполучені Штати долучатимуться до питання повернення українських дітей.

Також Дональд Трамп пообіцяв, що допомагатиме в обміні “всіх на всіх” військових і цивільних.

Як відбувалася зустріч Зеленського з Трампом у Білому домі 18 серпня, читайте в текстовій онлайн-трансляції.

