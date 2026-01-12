Гренландія повинна погодитись на угоду зі США через слабку оборону, яка складається з “двох собачих упряжок”.

Таку заяву зробив американський президент Дональд Трамп.

Що сказав Трамп про оборону Гренландії

Під час брифінгу для ЗМІ Дональд Трамп у відповідь на запитання про те, коли він востаннє робив Гренландії конкретну пропозицію, повідомив, що ще цього не зробив, але вважає, що гренландцям варто піти на угоду зі США через слабку оборону та загрозу з боку Росії та Китаю.

– Гренландія повинна укласти угоду, тому що вона не хоче, щоб Росія чи Китай її захопили. Вони туди не хочуть… Оборона Гренландії в основному складається з двох собачих упряжок. Ви знаєте про це? Ви знаєте, що є їхньою обороною? Дві собачі упряжки. А тим часом росіяни мають есмінці та підводні човни, як і Китай, і вони всюди. Ми не дозволимо цього, – наголосив американський лідер.

Він додав, що із задоволенням уклав би угоду, адже це простіше, ніж альтернативний варіант, який Дональд Трамп журналістам не озвучив.

– Так чи інакше, ми отримаємо Гренландію, – висловив упевненість президент США.

