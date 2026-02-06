Президент США Дональд Трамп нібито вимагає назвати на свою честь залізничний вокзал у Нью-Йорку та міжнародний аеропорт у Вашингтоні в обмін на згоду розблокувати фінансування масштабного інфраструктурного проєкту.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів.

Що відомо про вимоги Трампа

За інформацією телеканалу, минулого місяця Дональд Трамп під час розмови з лідером меншості в Сенаті Чаком Шумером заявив, що готовий скасувати замороження фінансування великого інфраструктурного проєкту в Нью-Йорку за умови, якщо залізничну станцію Пенн-Стейшн у Нью-Йорку та аеропорт Даллес у Вашингтоні перейменують на його честь.

Зараз дивляться

За словами співрозмовників CNN, Шумер відповів Трампу, що питання перейменування таких об’єктів не належить до його повноважень і не може вирішуватися на політичному рівні в такий спосіб.

Зазначається, що штати Нью-Йорк і Нью-Джерсі вже подали судові позови проти адміністрації Трампа через замороження фінансування інфраструктурних програм, яке, за їхніми словами, завдає шкоди регіональному розвитку та транспорту.

Нагадаємо, що раніше у США до довічного ув’язнення засудили чоловіка, який у 2024 році намагався здійснити замах на Дональда Трампа під час його перебування на полі для гольфу у Флориді.

Суд визнав його винним за кількома статтями, зокрема за спробу вбивства кандидата в президенти та незаконне використання вогнепальної зброї.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.