Фінансування соціальної допомоги в Німеччині: чому уряд посилює вимоги

Соціальна держава більше не є фінансово стабільною. Саме про це 23 серпня заявив канцлер Фрідріх Мерц, виступаючи на партійній конференції Християнсько-демократичного союзу (ХДС) у Нижній Саксонії.

Що буде з фінансуванням соціальної допомоги в Німеччині, читайте в нашому матеріалі.

Що буде з соціальними виплатами у Німеччині

За словами Фрідріха Мерца, настав час для фундаментальної переоцінки системи соцвиплат у Німеччині. Витрати на соціальну допомогу в Німеччині продовжують стрімко зростати й вже перевищили рекордні 47 млрд євро у 2024 році.

За словами Мерца, соціальна допомога в Німеччині більше не може фінансуватися за рахунок того, що може собі дозволити країна з економічної точки зору.

Колись німецька економіка була беззаперечним лідером експорту в Європі, однак з 2017 року її темпи зростання різко сповільнилися. За цей час ВВП країни збільшився лише на 1,6% порівняно з 9,5% середнього показника по Єврозоні.

У 2023 році німецький ВВП скоротився на 0,3%, а у 2024-му — ще на 0,2%. Це перший випадок із початку 2000-х, коли економіка країни зменшувалася два роки поспіль. У другому кварталі 2025 року падіння продовжилося — ще на 0,3%.

Промислове виробництво також демонструє тенденції до спаду.

Соціальні витрати – тягар для бюджету Німеччини

Водночас витрати на соціальне забезпечення невпинно зростають. Цього року очікується новий стрибок через старіння населення та підвищення рівня безробіття. Хоча більшість отримувачів допомоги – це громадяни Німеччини, вагома частина коштів іде й на іноземців.

За словами канцлера Фрідріха Мерца, німецький уряд готує більш жорсткі вимоги до виплат безробітним, серед отримувачів яких є й переселенці з України.

Мерц визнав, що скорочення соціальних програм буде складним завданням для партнерів по коаліції, а саме для соціал-демократів (СДПН). Проте він закликав діяти спільно, наголосивши, що підвищення податків для середнього бізнесу не буде.

Його позиція йде всупереч заявам віце-канцлера Ларса Клінґбайля (СДПН), який допускав можливість збільшення податкового навантаження на заможніші верстви населення.

Сам Клінґбайль також виступає за реформу соціальної системи, однак закликає до “творчих рішень”, а не лише урізання виплат. Він зазначив, що соціальні виплати для українців у Німеччині не планують скасовувати, адже Німеччина залишиться країною, яка допомагає тим, хто опинився у скруті чи захворів.

Голова молодіжної організації соціал-демократів Jusos Філіпп Тюрмер заявив, що якщо реформи зводитимуться лише до скорочень соціальних виплат, партія не поступиться ані на крок.

Для Мерца ж такий жорсткий тон може бути сигналом до власного електорату – як традиційних виборців ХДС, так і тих, хто останнім часом перейшов до підтримки ультраправої Альтернативи для Німеччини.

Німеччина та Велика Британія

Німецький канцлер порівняв фінансову ситуацію з Великою Британією. Попри власні труднощі, борг Німеччини становить 62,5% від ВВП. Це один із найнижчих показників у Єврозоні. Для порівняння, у Британії цей показник сягає 96,3%.

