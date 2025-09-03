Президент США Дональд Трамп може дистанційно долучитися до саміту Коаліції охочих, який відбудеться у четвер, 4 вересня.

Про це повідомив представник уряду Німеччини Штефан Корнеліус, пише ntv.

Трамп може взяти участь у саміті Коаліції охочих

Засідання розпочнеться вранці у гібридному форматі. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц братиме участь онлайн.

За словами Корнеліуса, дипломатичні зусилля останніх тижнів були спрямовані на напрацювання єдиної європейської та євроатлантичної позиції щодо розв’язаної Росією війни.

Він додав, що Коаліція охочих є інструментом для гарантування насамперед фінансової підтримки України у цій війні.

Вона буде відігравати важливу роль у тому, “щоб поставити на ноги” плани, накреслені після зустрічей на Алясці та у Вашингтоні.

– Коаліція охочих є центральним гравцем у цих зусиллях, – сказав речник.

За його словами, радники з безпекових питань, міністри обговорюють питання безпекових гарантій.

Німецький телеканал уточнив, що поки невідомо, кого ще чекають у Парижі разом із президентом України Володимиром Зеленським.

До Коаліції охочих входять близько 30 європейських держав.

Що відомо про саміт Коаліції охочих

Нагадаємо, 1 вересня в Єлисейському палаці підтвердили, що Зеленський візьме участь у засіданні в Парижі.

Лідери планують обговорити гарантії безпеки для України, які опрацьовували після переговорів із Трампом у Білому домі 18 серпня. Також серед тем – подальші кроки щодо Росії, яка, за словами французької сторони, відмовляється від миру.

Засідання очолять президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

За інформацією західних ЗМІ, США та європейські партнери терміново готують гарантії безпеки для України, щоб створити умови для можливої зустрічі Зеленського з російським диктатором Путіним.

18 серпня Зеленський та європейські лідери вже провели переговори з Трампом у Білому домі після їхньої попередньої зустрічі на Алясці.

