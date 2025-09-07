Президент України Володимир Зеленський обговорив нічний обстріл України 7 вересня з очільником Франції Еммануелем Макроном.

Про результати розмови глава держави повідомив у своїх соцмережах.

Зеленський про розмову з Макроном після обстрілу України 7 вересня

За словами Володимира Зеленського, наразі Україна спільно з Францією готує нові заходи для зміцнення обороноздатності.

– Сьогодні розмовляв з Еммануелем Макроном. Обговорили жорсткий нічний російський обстріл, – повідомив глава держави.

Президент наголосив, що внаслідок нічного обстрілу України загинули четверо людей, ще понад 44 дістали поранення.

Рятувальники та екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки ударів по всій країні.

За результати розмови Володимир Зеленський та Еммануель Макрон скоординували дипломатичні зусилля, подальші кроки та контакти з партнерами для забезпечення належної відповіді.

Нагадаємо, уночі проти 7 вересня Сили оборони збили 751 повітряну ціль.

Зафіксовано влучання дев’яти ракет і 56 ударних БпЛА на 37 локаціях.

Збиті цілі чи їхні уламки впали у восьми місцях.

Зокрема, під час масованого удару по Києву вночі 7 вересня сталася пожежа на даху та верхніх поверхах Кабміну.

