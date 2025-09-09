Запити на кредити за інструментом SAFE подали 19 країн-членів Європейського Союзу. Серед них 13 держав ЄС зобов’язалися спрямувати частину інвестицій на підтримку України.

Про це заявив європейський комісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс під час пресконференції в Страсбурзі.

Країни ЄС підтримають Україну кредитними коштами

За словами Кубілюса, усі €150 млрд кредитів за інструментом ЄС SAFE вже підписані для 19 країн-членів Євросоюзу. Водночас частина держав не скористалася цим механізмом, оскільки мають змогу залучати кошти на ринках за такою ж ставкою завдяки стабільним фінансам.

Зараз дивляться

– Я хотів би вказати на країни, які заявили найбільший інтерес і отримають відповідний розподіл коштів. Польща – €43,7 млрд, Румунія – €16,7 млрд, Франція та Угорщина – €16,2 млрд, Італія – €14,9 млрд, – розповів комісар.

Він зазначив, Європейська комісія задовольнить максимальні запити країн, які запросили кредити на оборонні закупівлі. За його словами, запити подавали різні держави, не лише зі східної частини Європи.

Єврокомісар сказав, що 13 країн з 19 членів ЄС, які подали запити на кредити SAFE, зазначили, що передбачають залучення та підтримку України за допомогою цих кредитів.

– Навіть якщо на цей момент точні обсяги не вказані, ми очікуємо, що SAFE відіграватиме ключову роль у цьому питанні, – припустив Кубілюс.

Україна про підтримку членів ЄС за інструментом SAFE

Міністр оборони Денис Шмигаль привітав стабільний прогрес у впровадженні ініціативи Європейської комісії щодо інструменту SAFE, який надає унікальну можливість зміцнити оборонні спроможності як ЄС, так і України.

За його словами, він передбачає фінансування з боку ЄС обсягом €150 млрд інвестицій в оборонну індустрію для стрімкого нарощування європейських виробничих потужностей.

Як зазначив міністр, більшість з цих 19 країн ЄС активно долучатимуть Україну до проєктів з оборонних закупівель.

Шмигаль розповів, що Україна має чіткі потреби для посилення всього східного флангу оборонного периметра Європейського Союзу.

Він пояснив, що для України пріоритетною є участь в проєктах на загальну суму близько €52 млрд у наступні п’ять років.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.