Влада Польщі обмежила авіаційний рух у прикордонних районах з Україною та Білоруссю до 9 грудня.

Таке рішення ухвалили з міркувань національної безпеки.

Про це повідомляють Збройні сили Польщі у соцмережі Х.

Обмеження на кордоні з Білоруссю та Україною: що відомо

Як повідомляє RMF FM, Міністерство інфраструктури Польщі встановило зону EP R129 уздовж східного кордону такою, де діють суворі жорсткі авіаційні обмеження.

У нічні години введена тотальна заборона на будь-які польоти, крім військових операцій.

Використання цивільних безпілотників заборонено цілодобово.

У денний час дозволено лише польоти пілотованих повітряних суден за умови попереднього надання маршруту та забезпечення належного радіозв’язку.

Виняток зробили для військової авіації та літаків зі спеціальними статусами, зокрема: GARDA, ALPHA SCRAMBLE, HEAD, STATE, SAR, HOSP, MEDEVAC та FFR.

Польське агентство авіаційної навігації уточнило, що можуть надаватися дозволи для державної та медичної авіації, а також для рейсів екстреної допомоги при природних катастрофах, екологічних загрозах чи надзвичайних ситуаціях.

Дозволяються також польоти для охорони критично важливої інфраструктури.

Порушення встановленого режимувважатимуть недотриманням авіаційного законодавства.

Рішення про авіаційні обмеження стало логічним продовженням посилення безпекових заходів.

Раніше прем’єр Дональд Туск анонсував повне закриття кордону з Білоруссю через початок російсько-білоруських військових навчань Захід-2025.

Безпосереднім каталізатором стала вчорашня атака російських безпілотників, коли щонайменше 19 дронів порушили польський повітряний простір під час ударів по Україні.

Пізніше стало відомо, що на території Польщі знайшли уламки 16 російських БпЛА.

