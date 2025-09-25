Два угорські винищувачі Gripen перехопили п’ять російських військових літаків над Балтійським морем поблизу повітряного простору Латвії.

Про це повідомило Командування Повітряних сил НАТО у четвер, 25 вересня.

Перехоплення п’яти російських літаків у небі НАТО

За інформацією Командування Повітряних сил НАТО, російські винищувачі Су-30 та Су-35, три МіГ-31 пролетіли над Балтійським морем поблизу повітряного простору Латвії.

На перехоплення російських літаків з литовської авіабази Шяуляй злетіли угорські винищувачі Gripen.

– Угорщина демонструє прихильність НАТО до захисту і забезпечення безпеки країн Балтії та їхнього східного флангу, – йдеться у заяві.

Нещодавно стало відомо, що в ідентифікаційній зоні протиповітряної оборони Аляски виявили чотири російські військові літаки, для супроводу яких довелося підняти авіацію США.

Минулого тижня три військові літаки Росії порушили повітряний простір Естонії, після чого розпочалися публічні дискусії у НАТО про те, якою має бути відповідь на такі дії Москви.

Фото: Командування Повітряних сил НАТО

