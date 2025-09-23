Американський президент Дональд Трамп вважає, що країни НАТО повинні збивати російські літаки, які порушують їхній повітряний простір.

Про це президент США сказав під час спілкування із президентом України Володимиром Зеленським на полях Генасамблеї ООН.

Порушення літаками РФ повітряного простору Естонії

Так, на запитання журналістки, чи повинні країни НАТО збивати російські винищувачі у своєму небі, Трамп відповів однозначно: Так, вони повинні.

Нагадаємо, що 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31, які є носіями ракет Кинджал, на 12 хвилин зайшли у повітряний простір Естонії. Ця балтійська країна має спільний кордон із Росією.

Віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас заявила, що такими провокаціями кремлівський диктатор Володимир Путін випробовує рішучість Заходу.

Після інциденту уряд Естонії звернувся до НАТО з проханням про консультації відповідно до статті 4 Статуту.

За даними МЗС Естонії, цього року Росія вже чотири рази порушила повітряний простір країни. Проте випадок із винищувачами є особливо зухвалим.

26 липня російське прикордонне судно без попередження увійшло до територіальних вод Естонії та перебувало там протягом 35 хвилин. Варто зазначити, що іноземні судна за 48 годин мають попередити МЗС Естонії про захід у територіальні води країни. Тоді російське судно цього не зробило.

