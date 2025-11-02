У Великій Британії у графстві Кембриджшир стався напад з ножем на пасажирів потягу, що прямував із Донкастера у напрямку вокзалу Кінгс-Кросс у Лондоні. Внаслідок цього десятьох людей доставили до лікарні.

Про це повідомили у британській транспортній поліції.

Ножова атака у потязі у Британії

Поліція повідомила, що арештувала двох осіб у зв’язку з нападом, що стався у суботу ввечері. Зазначається, що “значну” кількість поліцейських направили на станцію Гантінгтон, де поїзд зробив незаплановану зупинку.

Після прибуття поїзда офіцери заарештували двох осіб, яких доставили до поліцейського відділку.

Головний суперінтендант Кріс Кейсі назвав напад з ножем “шокуючим інцидентом”, але заявив, що не буде спекулювати на будь-яких деталях.

– Може пройти деякий час, перш ніж ми зможемо підтвердити будь-що, — сказав головний суперінтендант, подякувавши громадськості за терпіння і співпрацю, передає BBC.

Дев’ять із десяти постраждалих, за попередніми даними, дістали поранення, що загрожують життю. Одна особа має травми, які не є небезпечними для життя.

На інцидент відреагував прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер.

– Жахливий інцидент у потязі неподалік від Гантінгдона викликає глибоке занепокоєння. Мої думки з усіма постраждалими, я дякую службам екстреної допомоги за їхні оперативні дії, – написав він у соцмережі X.

Він додав, що усі, хто перебуває в цьому районі, мають дотримуватися рекомендацій поліції.

Як повідомляє The Guardian, свідки розповіли, що бачили чоловіка з великим ножем і пасажирів, які ховалися в туалетах. Один із них розповів, що “всюди була кров” і що люди, які намагалися втекти, були “затоптані” іншими.

Two men have been arrested by armed officers after multiple people were stabbed on a train. Witnesses told Sky News the stabbings started shortly after the train left Peterborough. Follow our live blog https://t.co/nAd0KJcqpc pic.twitter.com/FEIhYSlftl — Sky News (@SkyNews) November 1, 2025

Інший свідок описав напад як “щось з фільму”, додавши: Це була жахлива сцена, дуже жорстока.

За словами очевидця, під час затримання одного з підозрюваних поліція застосувала електрошокер.

