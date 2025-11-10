Литва закрила пункти пропуску на кордоні з Білоруссю, через що на білоруській стороні опинилося понад 1100 вантажівок литовських перевізників. Автомобілі перемістили на спеціальні стоянки.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Білорусі.

Закриття пунктів пропуску між Литвою та Білоруссю

Так, 29 жовтня Литва оголосила про закриття кордону з Білоруссю. Пункт пропуску Мединінкай буде закритий, але пропускатимуть дипломатичні автомобілі, а пункт пропуску Шалчинінкяй закритий повністю.

Заборона на проїзд діятиме до 30 листопада і її можуть продовжити.

Прикордонні пункти пропуску закрили через польоти контрабандних повітряних куль з Білорусі, що змушує тимчасово зупиняти роботу аеропортів. В уряді Литви вважають, що закриття пунктів пропуску тиснутиме на Білорусь.

Ситуація з литовськими вантажівками

За даними МЗС Білорусі, понад тисячу литовських вантажівок, які опинилися заблокованими у Білорусі, переміщують на спеціальні стоянки біля пункту Котловка.

Водії вантажівок можуть залишити територію Білорусі і повернутися до місця постійного проживання до відновлення роботи кордону.

– Всі збитки і затримки – результат політизованих і необдуманих рішень литовської влади. Білорусь залишає за собою право застосувати всі передбачені законом заходи щодо транспорту, що залишився на території, – заявили в МЗС Білорусі.

Реакція Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруська сторона давно готова відкрити кордон, адже не вона його закривала, передає БЕЛТА.

– Ми його не закривали. Впродовж кількох годин він може відновити свою роботу з нашого боку. Прикордонники загалом до цього готові, – сказав Лукашенко.

Він також заявив, що за його наказом всі литовські автомобілі зібрали на пунктах пропуску та взяли їх під охорону.

– Ті, хто їх охороняє, просили, здається, 120 євро на день. Скільки днів вони там будуть – помножте на 120 євро – платіть, забирайте машини з вантажем. Якщо цього не буде зроблено в найближчі кілька днів, ми вживатимемо заходів відповідно до наших законів… Аж до конфіскації цих транспортних засобів, – сказав Олександр Лукашенко.

