Канада у понеділок, 1 грудня, повідомила про завершення переговорів щодо приєднання до фінансової програми SAFE, яка передбачає €150 млрд на потреби оборони ЄС. Підкреслили також і важливість подальшої підтримки України.

Про це йдеться в пресрелізі Офісу прем’єр-міністра Канади Марка Карні.

Канада приєднується до програми SAFE

– Інструмент ЄС з інвестицій у оборону на суму 150 млрд євро сприятиме розбудові оборонної промислової бази Європи за допомогою спільних закупівель, від яких виграють усі країни-учасниці, – йдеться у повідомленні.

У межах цієї співпраці Канада та ЄС планують вибудувати оборонні ланцюги постачання між промисловими секторами та зміцнити національні оборонні бази, що сприятиме створенню нових робочих місць і може відкрити для канадських оборонних компаній контракти на мільярди доларів.

За словами прем’єр-міністра, участь Канади у SAFE забезпечить оборонній промисловості країни ширший доступ до європейського ринку.

Canada will soon be the first non-European nation to participate in SAFE — an initiative that will help build up our defence capabilities faster. A huge win for Canadian workers, businesses, and our Armed Forces — with new contracts, new markets for Canadian defence… pic.twitter.com/VJnW9Lty4U — Mark Carney (@MarkJCarney) December 1, 2025

Агенція з інвестицій в оборону має допомогти Канаді ефективно долучитися до програми, оскільки вона, як підкреслюється, “прибере бюрократичні бар’єри, централізує розгляд і затвердження проєктів та посилить промисловий потенціал”.

В Офісі Карні також зазначили, що механізм SAFE забезпечить “надзвичайно важливу” підтримку Україні й сприятиме зміцненню стійкості українського оборонного сектору.

Завершення переговорів Канади та ЄС щодо угоди SAFE ґрунтується на вже наявній оборонній співпраці, закріпленій в Угоді про партнерство у сфері безпеки та оборони. Цей документ був підписаний під час саміту Канада–ЄС у червні 2025 року.

