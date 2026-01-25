Володимир Зеленський – шостий президент України, який очолює державу з 20 травня 2019 року. На термін його повноважень припало повномасштабне вторгнення РФ, саме тому в Україні не було чергових президентських виборів у 2024-му. Сьогодні, 25 січня, він відзначає день народження.

Скільки років виповнилося Зеленському, де народився, яку освіту має, що відомо про його родину, дітей і дружину, а також політичну кар’єру глави держави – детально у матеріалі Фактів ICTV.

Біографія Зеленського: основні факти з життя

Популярний комік, актор, режисер, сценарист, шоумен і продюсер, а згодом і президент України народився 25 січня 1978 року в Кривому Розі Дніпропетровської області у родині батька-професора та матері-інженера.

Сьогодні Зеленському Володимиру Олександровичу виповнюється 48 років.

Має вищу освіту. Здобув кваліфікацію юриста у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана, де у 1995-2000 роках навчався за спеціальністю Правознавство. Проте, окрім практики, за фахом не працював.

Ще у 16 років він склав тест на знання англійської мови TOEFL і отримав грант на освіту в Ізраїлі, але на навчання не поїхав.

У студентські роки брав активну участь у КВК, разом із друзями створив команду 95 квартал, яка у 2003 році переросла в студію зі створення телевізійних і кінопроєктів. Був її актором, сценаристом і художнім керівником.

З 2003-го до 2019 року був співвласником і художнім керівником Студії Квартал-95.

У 2011-2012 роках – генеральний продюсер телеканалу Інтер.

У його творчому доробку – 10 повнометражних ігрових фільмів. Зеленський – володар понад 30 нагород Національної телевізійної премії України Телетріумф, лауреат багатьох міжнародних кіно-, телефестивалів і медіафорумів.

Серіал Слуга народу із Зеленським у головній ролі фактично став початком його політичного шляху. У 2016 році він створив однойменну партію і став її лідером. Але наразі є безпартійним.

На чергових виборах 21 квітня 2019 року Володимир Зеленський був обраний президентом України, здобувши підтримку 73,22% виборців.

20 травня відбулася його унавгурація.

Має дружину Олену, дочку Олександру та сина Кирила.

Родина Зеленського: батьки, дружина і діти

Батьки Володимира Зеленського – Олександр Семенович та Римма Володимирівна – досі живуть у Кривому Розі.

Олександр Зеленський відомий як науковець, який усе професійне життя присвятив гірничій справі. Він доктор технічних наук і професор кафедри інформатики Криворізького економічного інституту.

За роки наукової діяльності написав понад 140 наукових статей, є співавтором чотирьох монографій.

Перша леді Олена Зеленська (дівоче прізвище Кіяшко) навчалася зі своїм майбутнім чоловіком в одній гімназії, однак спілкуватися почали тільки зі студентських часів.

У 2003 році пара одружилася, до весілля Олена й Володимир зустрічалися 8 років.

Діти Зеленських – 19-річна донька Олександра та 11-річний син Кирило – залишаються у Києві. За словами самого президента, донька наразі здобуває вищу освіту за юридичною спеціальністю, а син навчається у школі, а під час повітряних тривог разом з однолітками спускається в укриття.

Замахи на Зеленського

У березні 2024 року президент Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському телеканалу Rai 1 розповів, що на його життя було понад 10 замахів з боку Росії.

Він тоді зауважив, що як президент має бути в таких самих умовах, як і кожен українець, який зараз ризикує своїм життям.

Спроби замахів були ще до повномасштабного вторгнення РФ. Як розповів журналіст-розслідувач Христо Грозєв, в Україну були вислані кілька елітних груп, які мали б разом із початком наступу захопити урядовий квартал у Києві та взяти у полон або вбити вище керівництво, зокрема й Володимира Зеленського.

Вже у березні 2022 року у Міноборони повідомили про підготовку замаху на Зеленського та тодішнього прем’єр-міністра Шмигаля, до якого причетна ПВК Вагнера.

Сам Зеленський розповідав у листопаді 2023 року, що проти нього готувалася так звана операція Майдан-3 , у межах якої главу української держави Росія планувала усунути від влади.

6 березня 2024-го російська ракета вдарила за 300-400 м від президета та прем’єра Греції, які тоді перебували в морському порту Одеси. Дехто розцінив це також як замах.

А 7 травня в СБУ повідомили про викриття мережі агентів ФСБ, які готували вбивство президента України. Серед них – двоє полковників Управління державної охорони (УДО), які “зливали” секретну інформацію російським спецслужбам.

Ключові рішення Зеленського

П’ятирічний конституційний термін президентства Володимира Зеленського закінчився ще 20 травня 2024 року. Проте він залишається на цій посаді, доки триває війна.

Саме за президентства Зеленського 23 червня 2022 року в Брюсселі 27 країн Євросоюзу підтримали надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

У грудні 2023 року європейські лідери підтримали політичне рішення щодо перемовин з Україною, а 25 червня 2024-го глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про початок переговорів щодо вступу з Україною та Молдовою.

Важливими для України було кілька ініціатив Зеленського щодо закінчення війни. Ще у листопаді 2022 року на саміті G20 він озвучив 10 умов (Формула миру), необхідних для припинення збройної російської агресії.

Ідеться, зокрема, про виведення військ РФ, звільнення всіх полонених і депортованих, радіаційну, ядерну, продовольчу та енергетичну безпеку.

15-16 червня 2024 року у Швейцарії відбувся перший Саміт миру, де сторони обговорили три пункти Формули миру. У ньому взяли участь 93 країни. З них 56 представлені на найвищому рівні – президентів або прем’єр-міністрів. У результаті країни підписали спільне комюніке про основи миру в Україні.

У жовтні 2024 року Зеленський презентував у Верховній Раді План перемоги у війні, перший із п’яти його пунктів містить вимогу про запрошення України до НАТО вже зараз.

У 2025 році продовжилися кроки до наближення перемоги.

Зокрема, тоді вдалося запустити програму PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), у межах якої держави закуповують у США зброю для України. Наразі учасниками програми є вже 24 країни.

Крім того, тривала активна переговорна робота. Лише з очільником Сполучених Штатів Дональдом Трампом Володимир Зеленський провів сім зустрічей.

Ще одна зустріч відбулася вже у 2026 році — 22 січня на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

Під час зустрічі в резиденції Мар-а-Лаго у Флориді 28 грудня 2025 року лідери країн обговорили оновлений “план миру” з 20 пунктів.

22 січня 2026 року президенти України та США зосередилися на дипломатичному треку та посиленні української протиповітряної оборони.

До слова, вже наступного дня почалися дводенні переговори делегацій України, США та Росії в Абу-Дабі.

