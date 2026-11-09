У Будапешті правоохоронні органи проводять слідчі дії в межах масштабної операції під назвою Очисний вогонь. Одним із головних фігурантів справи став Арон Орбан — молодший брат колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це повідомляє угорське видання HVG.

Скандал у Будапешті: у справі фігурує брат експрем’єра Орбана

За даними ЗМІ, розслідування щодо Арона Орбана та його візового бізнесу розпочало Національне управління з повернення та захисту майна (NVVH).

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Згідно з попередніми повідомленнями, компанія Арона Орбана зареєструвала громадян В’єтнаму на дводенний курс із надання першої медичної допомоги в Печському університеті.

Проходження цих коротких курсів могло сприяти спрощеному отриманню в’єтнамцями шенгенських віз. Молодший брат експрем’єра навіть звертався до уповноваженого при прем’єр-міністрі Угорщини з проханням прискорити розгляд відповідних візових заяв.

Співробітники Центру боротьби з тероризмом прибули до об’єкта нерухомості у Фотлігеті, пов’язаного з компанією Арона Орбана. Джерела з його оточення підтвердили факт проведення операції.

Реакція Віктора Орбана: звинувачення у політичному переслідуванні

Колишній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже відреагував на події навколо свого молодшого брата у соцмережі Facebook, назвавши розслідування політичним та вмотивованим зведенням рахунків.

— Сьогодні уряд мав би відповісти перед Комітетом з питань національної безпеки за скандал з агентами. Це “зведення рахунків” є засобом відволікання уваги. В Угорщині відбувається не притягнення до відповідальності, а зведення рахунків. Коли уряд опиняється в незручному становищі, в справу вступає Управління державної безпеки. Мета цієї брудної гри – знищення політичного супротивника та створення однопартійної системи. Мішенню є я, а мій брат – лише засіб, — написав він.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр відреагував на заяву Орбана, зазначивши, що той нібито виставляє себе жертвою.

— Віктор Орбан підтвердив, що слідчі органи взяли під варту його молодшого брата, Арона Орбана. Колишній прем’єр-міністр, як завжди, одразу почав звинувачувати інших. Як “хоробрий” вуличний боєць, він миттєво виставив себе жертвою. Що посієш, те й пожнеш, — зазначив Мадяр.

Viktor Orbán has confirmed that the investigating authorities have taken his younger brother, Áron Orbán, into custody. The former prime minister, as usual, immediately started pointing the finger at others and, like the ‘brave’ street fighter he claims to be, instantly cast himself as the victim. “As you sow, so shall you reap…” — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) November 9, 2026

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