У Будапешті правоохоронні органи проводять слідчі дії в межах масштабної операції під назвою Очисний вогонь. Одним із головних фігурантів справи став Арон Орбан — молодший брат колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це повідомляє угорське видання HVG.

Скандал у Будапешті: у справі фігурує брат експрем’єра Орбана

За даними ЗМІ, розслідування щодо Арона Орбана та його візового бізнесу розпочало Національне управління з повернення та захисту майна (NVVH).

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Згідно з попередніми повідомленнями, компанія Арона Орбана зареєструвала громадян В’єтнаму на дводенний курс із надання першої медичної допомоги в Печському університеті.

Проходження цих коротких курсів могло сприяти спрощеному отриманню в’єтнамцями шенгенських віз. Молодший брат експрем’єра навіть звертався до уповноваженого при прем’єр-міністрі Угорщини з проханням прискорити розгляд відповідних візових заяв.

Співробітники Центру боротьби з тероризмом прибули до об’єкта нерухомості у Фотлігеті, пов’язаного з компанією Арона Орбана. Джерела з його оточення підтвердили факт проведення операції.

Реакція Віктора Орбана: звинувачення у політичному переслідуванні

Колишній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже відреагував на події навколо свого молодшого брата у соцмережі Facebook, назвавши розслідування політичним та вмотивованим зведенням рахунків.

— Сьогодні уряд мав би відповісти перед Комітетом з питань національної безпеки за скандал з агентами. Це “зведення рахунків” є засобом відволікання уваги. В Угорщині відбувається не притягнення до відповідальності, а зведення рахунків. Коли уряд опиняється в незручному становищі, в справу вступає Управління державної безпеки. Мета цієї брудної гри – знищення політичного супротивника та створення однопартійної системи. Мішенню є я, а мій брат – лише засіб, — написав він.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр відреагував на заяву Орбана, зазначивши, що той нібито виставляє себе жертвою.

— Віктор Орбан підтвердив, що слідчі органи взяли під варту його молодшого брата, Арона Орбана. Колишній прем’єр-міністр, як завжди, одразу почав звинувачувати інших. Як “хоробрий” вуличний боєць, він миттєво виставив себе жертвою. Що посієш, те й пожнеш, — зазначив Мадяр.

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