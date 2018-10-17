Рішення лідера ВО Свобода Олега Тягнибока зняти свою кандидатуру з президентських перегонів на користь об’єднаного кандидата від націоналістичних сил – це сильний і необхідний хід, враховуючи бажання Кремля повернути свій колишній вплив в Україні.

Про це у своєму блозі написав політолог Кирило Сазонов.

– Цікаве рішення Олега Тягнибока – зняти свою кандидатуру з президентських перегонів на користь однопартійця (Руслана – Ред.) Кошулинського. На тлі звичних нам партій лідерського типу, де все впирається у прізвище вождя – це сильний вчинок. Тобто людина впевнена у собі і поставила інтереси націоналістів вище за свої амбіції. Але головне, це заклик до всіх націоналістичних сил об’єднатися. І, очевидно, що це стратегічна гра з прицілом на парламентські вибори. Так, в ситуації, коли Кремль мріє про політичний реванш в Україні, нам потрібні об’єднані націоналісти. Коаліція патріотів в якості альтернативи різного роду “мирним планам”, за якими ховаються прихильники капітуляції перед Москвою, – зазначив Кирило Сазонов.

За словами політолога, для об’єднання завжди потрібно трохи стримати амбіції. Олег Тягнибок зробив свій хід, і зараз залишається чекати реакції партнерів.

Кирило Сазонов підкреслив, що подібні рішення укладаються в європейську політичну парадигму. Зокрема, такий хід можна було спостерігати у Польщі на минулих виборах. Тоді партія “Право і Справедливість” прийняла рішення висувати на президентських виборах не Ярослава Качинського, а Анджея Дуду. І перемогла.

– Тепер “Право і Справедливість” фактично визначає порядок денний польської політики на вищому рівні і має пристойні шанси на майбутніх місцевих виборах.І дуже впевнено відстоює польські інтереси на переговорах з ЄС. Так що це нормальний європейський досвід. А від партій лідерського типу ми все одно відійдемо. Значення має програма, цілі і репутація, – резюмував політичний експерт.

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Нагадаємо, під час свого виступу на Марші Слави УПА лідер ВО Свобода Олег Тягнибок відмовився від участі в майбутніх президентських виборах і запропонував висунути єдиним кандидатом від усіх націоналістичних сил колишнього віце-спікера ВРУ Руслана Кошулинського. Свій крок Олег Тягнибок пояснює бажанням прискорити процес об’єднання націоналістів.