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ФСБ і ГРУ: як російські спецслужби використовують Аерофлот

Російські спецслужби використовують Аерофлот у своїх цілях.

Про це розповідається у сюжеті Ранку у великому місті.

2 березня 2018 року. 15.00. У лондонському аеропорту Гетвік сідає літак російської авіакомпанії Аерофлот, що здійснював рейс SU2588 із Москви. Серед пасажирів – двоє офіцерів військової розвідки ГРУ Росії Чепіга і Мішкін, більш відомі під агентурними прізвищами Боширов і Петров. За даними британської поліції, літаком вони привезли замасковану під флакон парфумів речовину Новічок – хімічну зброю російського виробництва, якою хотіли ліквідувати Сергія Скрипаля.

Читайте: Хто такий Анатолій Чепіга. Що відомо про можливого отруйника Скрипалів

Ще з радянських часів Аерофлотом переправляли зарплату агентам російських спецслужб по всьому світу, а також здійснювали доставку спеціальних вантажів. Про це виданню The Wall Street Journal розповіла вдова отруєного полонієм російського агента-перебіжчика Олександра Литвиненка Марія, посилаючись на слова покійного чоловіка.

У 90-х роках один із топ-менеджерів Аерофлоту та права рука олігарха Бориса Березовського – Микола Глушков – провів аудит і виявив, що 3,5 тисячі із 15 тисяч співробітників авіакомпанії працюють як агенти під прикриттям. Навіть сьогодні в Аерофлот, так би мовити, на практику відправляють випускників військово-дипломатичної академії Росії, так званої Консерваторії – кузні кадрів російських спецслужб. Видання The Wall Street Journal пише, що соратник Березовського мав свідчити у лондонському суді про зв’язок Аерофлоту з ФСБ та ГРУ.

Через 10 днів після спроби вбивства Скрипаля хімічною зброєю Новічок у Солсбері вбили росіянина Миколу Глушкова.

Раніше Факти ICTV писали, що  Руслан Боширов і Олександр Петров – головні підозрювані в отруєнні Сергія і Юлії Скрипаль у Великій Британії.

Фото: Artzzz | Dreamstime.com

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