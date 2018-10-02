З 2 жовтня в Україні на 5-20% підвищилась вартість алкогольних напоїв в результаті підняття мінімальних роздрібних цін.

Про це повідомляє ZN.ua.

Згідно з постановою уряду, мінімальні оптово-відпускні ціни на горілку підвищені з розрахунку на 1 л чистого спирту на 19,5%, або на 52,33 гривні, до 321 гривні, роздрібні – на 12,4%, або на 49,24 гривні , до 447 гривень.

Таким чином, 0,5 л горілки подорожчає до 89,4 гривень (проти 79,55 грн до подорожчання), а пляшка сухого вина обійдеться в 42 гривні, кріплені вина і вермути подорожчають до 49 гривень за пляшку (або на 8,9% ), пляшка шампанського виросте на 12,4% в ціні – до 89 гривень.

Також на 12% подорожчають віскі, джин і ром, на 7-9% подорожчає коньяк: “4” зірки – до 139,3 гривні, “5” зірок – до 151,7 гривні.

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Другий етап підвищення цін на алкоголь відбудеться з 1 січня 2019 року, коли на 9% підвищаться акцизи.

Як повідомлялося, в Києві депутати ухвалили рішення про обмеження продажу алкогольних напоїв вночі.