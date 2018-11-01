У НБУ вважають, що санкції Росії проти України не впливатимуть на макроекономічну стабільність країни.

Про це повідомила перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова під час брифінгу.

– Дати глибоку оцінку ми поки не можемо. Стосовно контрсанкцій, то Україна ввела санкції набагато раніше, тому певні контрзаходи ми вже застосували. Що стосується того, як саме це вплине на макрофінансову стабільність, то слід сказати наступне: більшість санкцій застосовано проти фізичних осіб, тобто санкції стосуються блокування безготівкових коштів, активів, цінних паперів, всього, що знаходиться на рахунках російських банків в Росії, – сказала вона.

За сподіваннями Рожкової, навіть якщо держчиновники і мали власні заощадження у Росії, це ніяк не впливе на макростабільність України.

Якщо говорити про юридичних осіб, то серед банків там є тільки один Кредит Дніпро.

– І я хочу вірити, що він не має ніяких операцій з Росією, – зазначила перший заступник голови НБУ.

Нагадаємо, сьогодні Російська Федерація ввела санкції проти України.

Фото: прес-служба НБУ