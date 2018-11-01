PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси / Чи вплинуть санкції РФ на економіку України - відповідь НБУ/

Чи вплинуть санкції РФ на економіку України – відповідь НБУ

У НБУ вважають, що санкції Росії проти України не впливатимуть на макроекономічну стабільність країни.

Про це повідомила перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова під час брифінгу.

– Дати глибоку оцінку ми поки не можемо. Стосовно контрсанкцій, то Україна ввела санкції набагато раніше, тому певні контрзаходи ми вже застосували. Що стосується того, як саме це вплине на макрофінансову стабільність, то слід сказати наступне: більшість санкцій застосовано проти фізичних осіб, тобто санкції стосуються блокування безготівкових коштів, активів, цінних паперів, всього, що знаходиться на рахунках російських банків в Росії, – сказала вона.

Читайте: Це війна, яка зробить Україну сильнішою! - Геращенко про санкції РФ

За сподіваннями Рожкової, навіть якщо держчиновники і мали власні заощадження у Росії, це ніяк не впливе на макростабільність України.

Якщо говорити про юридичних осіб, то серед банків там є тільки один Кредит Дніпро.

– І я хочу вірити, що він не має ніяких операцій з Росією, – зазначила перший заступник голови НБУ.

Нагадаємо, сьогодні Російська Федерація ввела санкції проти України.

Фото: прес-служба НБУ

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Беззуба імперія – реакція політиків на санкції РФ проти України
Ангела Меркель
Меркель їде до України: що відомо про залізну леді Німеччини та цілі її візиту
Санкции России – смешной список, который никак не влияет на Украину
Ірина Геращенко
Це війна, яка зробить Україну сильнішою! – Геращенко про санкції РФ
Санкції проти України: чому це частина гібридної війни перед виборами
322 громадян і 68 компаній – Росія ввела санкції проти України (ДОКУМЕНТ)
Україна закриває повітряний простір над Чорним морем на Херсонщині
МАУ змінює порядок перевезення ручної поклажі
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка