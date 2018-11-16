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Частина Криму залишилася без електрики

На частині окупованого Криму зникло електропостачання.

Струм зник через системи захисту ліній електропередач, повідомляє Крим.Реалії.

Читайте: Зміни в Конституцію щодо Криму розглянуть найближчим часом – Порошенко

Від аварійного відключення електропостачання постраждали: Бахчисарайський, Джанкойський і Нижньогірський райони.

Раніше Факти ICTV писали, що у багатьох містах Криму випав сніг.

Фото: unsplash

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