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Кредит ЄС на €1 млрд: Порошенко підписав угоду

Президент України Петро Порошенко схвалив ратифікацію Меморандуму і кредитної угоди про отримання Україною макрофінансової допомоги ЄС в розмірі €1 млрд.

Про це повідомляє прес-служба президента.

Угоди були підписані 14 вересня у Києві для розвитку домовленостей президента з лідерами інститутів ЄС за результатами саміту Східне партнерство 23 листопада 2017 року у Брюсселі і 20-го саміту Україна-ЄС 9 липня.

Реалізація підписаного Меморандуму дасть Україні можливість залучити додаткові фінансові ресурси до бюджету у розмірі до €1 млрд.

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Україна отримає гроші завдяки виконанню ряду погоджених вимог. Вони стосуються реалізації податкової та митної політики, боротьби з корупцією, здійснення малої приватизації, управління держпідприємствами, корпоративного управління в державних банках і банківського нагляду, подальших реформ в сферах енергетики, охорони здоров’я і соцзахисту.

Фінансова допомога складатиметься з двох траншів по €500 млн.

До слова, для продовження співпраці з МВФ Верховна Рада має ухвалити держбюджет з дефіцитом не менше 2,3% від ВВП України.

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