Митрополит Павло розповів в інтерв’ю про швидку смерть музейників, яких він прокляв.

Скандальний настоятель Києво-Печерської лаври Павло похвалився, що жертвами його прокльонів стали одразу 4 людини з майстерень, які працювали при монастирі і займалися нібито підробкою антикваріату.

За словами церковника, він прокляв музейників через те, що вони відмовилися піти.

– І в один день три людини померли, – розповів Павло.

Далі він розповів про відкритий лист митрополиту Володимиру, в якому розповів йому про те, що зробив. Коли той розгнівався на те, що Павло проклинає працівників, настоятель Києво-Печерської лаври нібито відповів Володимиру так:

– Я повертаюся і кажу: “До вечора всі помрете. В ім’я Отця і Сина і Святого Духа.”

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Після сказаного ще одна людина померла, хвалиться Павло.

Слова починаються на 24 хвилині 20 секунді.

Нагадаємо, у Києво-Печерській лаврі виявили зникнення кількох цінних ікон.