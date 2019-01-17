В Україні хочуть скасувати обов’язкове проходження автошколи для отримання водійського посвідчення.

В Україні хочуть скасувати проходження автошколи для отримання водійського посвідчення, повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе в Facebook.

За його словами, водії зможуть вибирати програму підготовки: або за допомогою курсів, або самостійно.

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Також пропонується ввести інститут екзаменаторів і спростити процедуру отримання медичної довідки. Можуть скоротити список лікарів, яких треба пройти, і дозволити подавати меддовідку в онлайн-режимі.

Він зазначив, що такі норми успішно використовуються в Німеччині, Великій Британії, Норвегії, Чехії та Польщі.

Раніше Факти ICTV писали, як отримати водійське посвідчення вперше.