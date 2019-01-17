PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Без автошколи і з онлайн-довідкою. В Україні можуть спростити отримання прав/

Без автошколи і з онлайн-довідкою. В Україні можуть спростити отримання прав

В Україні хочуть скасувати обов’язкове проходження автошколи для отримання водійського посвідчення.

Без автошколи і з онлайн-довідкою. В Україні можуть спростити отримання прав

В Україні хочуть скасувати проходження автошколи для отримання водійського посвідчення, повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе в Facebook.

За його словами, водії зможуть вибирати програму підготовки: або за допомогою курсів, або самостійно.

Читайте: Чим загрожує прострочений штраф в Україні: як покарають і де платити

Також пропонується ввести інститут екзаменаторів і спростити процедуру отримання медичної довідки. Можуть скоротити список лікарів, яких треба пройти, і дозволити подавати меддовідку в онлайн-режимі.

Він зазначив, що такі норми успішно використовуються в Німеччині, Великій Британії, Норвегії, Чехії та Польщі.

Раніше Факти ICTV писали, як отримати водійське посвідчення вперше.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Прострочені права: який штраф і чи можуть забрати посвідчення водія
Девід Бекхем постане перед судом за порушення закону
Як отримати посвідчення водія вперше (ІНФОГРАФІКА)
Зміни для водіїв: в Україні введуть новий огляд
Як скласти іспит з водіння – найпоширеніші помилки
Іспит із ПДР можна скласти англійською мовою
Онлайн-маршрути практичного іспиту для отримання водійських прав
Нові водійські посвідчення: термін дії і коли можуть забрати
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка