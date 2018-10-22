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Чим загрожує прострочений штраф в Україні: як покарають і де платити

Штрафом в Україні карається більшість адміністративних правопорушень. Проте не всі знають, як і де сплатити штраф, і що буває, якщо не зробити це вчасно.

Гроші

Терміни сплати штрафу

Згідно статті 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення, штраф має бути сплачений порушником протям 15 днів з дня вручення йому постанови про накладення стягнення.

У разі оскарження або опротестування такої постанови – не пізніш як через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення.

Якщо ж йдеться про осіб віком від 16 до 18 років, які вчинили адміністративне правопорушення, штраф стягується з батьків або осіб, які їх замінюють.

Штраф, накладений за вчинення адмінправопорушення, сплачується в Ощадбанку України, за винятком штрафу, що стягується на місці вчинення правопорушення, якщо інше не встановлено законодавством.

Покарання за прострочений штраф

Найчастіше з такою неприємністю стикаются українські водії у разі порушення правил дорожного руху (ПДР).

Якщо такий порушник не сплатить штраф протягом відведених законом 15 днів, справа передається у виконавчу службу (згідно статті 308) і тоді вже доведеться заплатити: подвійний розмір штрафу + витрати виконавчої служби на їх роботу.

Важливий момент! Якщо боржник не ховається, живе за місцем прописки, то виконавчі служби візьмуть з нього 10% від штрафу, але вже подвоєного.

Якщо ж боржник не з’являється до державного виконавця чи не виконує добровільно ухвали, останній має право розшукати майно та доходи боржника, накласти на них арешт, а сам штраф може зрости у кілька разів.

До речі, арешт автомобіля є підставою для тимчасового затримання його на штрафмайданчик інспекторами поліції.

На процедуру стягнення боргу піде від місяця до року,  але штраф з пенею буде стягнуто в будь-якому випадку – аж до опису майна боржника з реалізацією його через аукціон.

Тому радимо водіям, які не хочуть мати неприємності і доводити справу до суду, взяти собі за правило регулярно перевіряти штрафи в режимі онлайн на спеціальному сервісі – shtrafua.com – за номером свого водійського посвідчення. Там  можна знайти все: кількість оплачених і неоплачених штрафів, статті АК України, за якими класифікувалися правопорушення, суму, реквізити Держказначейства і варіанти оплати.

Якщо ж ви порушили ПДР, є три способи оплати штрафу:

  • в найближчому банківському відділенні, за реквізитами районного Держказначейства;
  • через Приват 24;
  • за допомогою мобільного додатку для iOS та Android від shtrafua.com.

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Нагадаэмо, з 8 жовтня в Україні відновили масштабний контроль швидкості на дорогах, який був відсутній понад 3 роки.

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