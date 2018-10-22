Штрафом в Україні карається більшість адміністративних правопорушень. Проте не всі знають, як і де сплатити штраф, і що буває, якщо не зробити це вчасно.
Терміни сплати штрафу
Згідно статті 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення, штраф має бути сплачений порушником протям 15 днів з дня вручення йому постанови про накладення стягнення.
У разі оскарження або опротестування такої постанови – не пізніш як через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення.
Якщо ж йдеться про осіб віком від 16 до 18 років, які вчинили адміністративне правопорушення, штраф стягується з батьків або осіб, які їх замінюють.
Штраф, накладений за вчинення адмінправопорушення, сплачується в Ощадбанку України, за винятком штрафу, що стягується на місці вчинення правопорушення, якщо інше не встановлено законодавством.
Покарання за прострочений штраф
Найчастіше з такою неприємністю стикаются українські водії у разі порушення правил дорожного руху (ПДР).
Якщо такий порушник не сплатить штраф протягом відведених законом 15 днів, справа передається у виконавчу службу (згідно статті 308) і тоді вже доведеться заплатити: подвійний розмір штрафу + витрати виконавчої служби на їх роботу.
Важливий момент! Якщо боржник не ховається, живе за місцем прописки, то виконавчі служби візьмуть з нього 10% від штрафу, але вже подвоєного.
Якщо ж боржник не з’являється до державного виконавця чи не виконує добровільно ухвали, останній має право розшукати майно та доходи боржника, накласти на них арешт, а сам штраф може зрости у кілька разів.
До речі, арешт автомобіля є підставою для тимчасового затримання його на штрафмайданчик інспекторами поліції.
На процедуру стягнення боргу піде від місяця до року, але штраф з пенею буде стягнуто в будь-якому випадку – аж до опису майна боржника з реалізацією його через аукціон.
Тому радимо водіям, які не хочуть мати неприємності і доводити справу до суду, взяти собі за правило регулярно перевіряти штрафи в режимі онлайн на спеціальному сервісі – shtrafua.com – за номером свого водійського посвідчення. Там можна знайти все: кількість оплачених і неоплачених штрафів, статті АК України, за якими класифікувалися правопорушення, суму, реквізити Держказначейства і варіанти оплати.
Якщо ж ви порушили ПДР, є три способи оплати штрафу:
- в найближчому банківському відділенні, за реквізитами районного Держказначейства;
- через Приват 24;
- за допомогою мобільного додатку для iOS та Android від shtrafua.com.
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Нагадаэмо, з 8 жовтня в Україні відновили масштабний контроль швидкості на дорогах, який був відсутній понад 3 роки.