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ЄС може ввести санкції проти РФ через українських моряків

ЄС може скоро розглянути введення нових санкції проти Росії за утримання українських військовополонених моряків.

Санкції

ЄС засуджує поведінку Росії у Керченській протоці та називає її неприйнятною.

– Росія досі утримує 24 українських моряків. Якщо їх не випустять найближчим часом, ЄС доведеться розглянути санкції проти Росії, – написав міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен у своєму Twitter.

Читайте: Свободи судноплавства немає! У Керченську протоку не пускають українські судна

Нагадаємо, що 26 грудня України ввела санкції проти Росії  через фейкові вибори на Донбасі та агресію в Керченській протоці.

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