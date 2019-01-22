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Готувалася провокація: у Сирії знайшли контейнери для небезпечних речовин “Made in Ukraine”

У воєнізованих формуваннях Сирії були знайдені контейнери для небезпечних речовин, на яких було маркування Made in Ukraine.

Готувалася провокація: у Сирії знайшли контейнери для небезпечних речовин “Made in Ukraine”

У Сирії були знайдені контейнери для небезпечних речовин, на яких було маркування Made in Ukraine, повідомив лідер групи Інформаційне спротив Дмитро Тимчук в Facebook.

Попередньо, зовнішній вигляд схожий на контейнери для транспортування і зберігання урану або ртуті.

Українські експерти стверджують, що контейнери кустарного виробництва, хоча і схожі на такі, що зроблені промисловим шляхом.

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Тимчук зазначив, що маркування, як на контейнері в Україні не використовують.

Він зазначив, що поява контейнерів може говорити про підготовку провокацій, щоб дискредитувати Україну і вищі посадові особи напередодні виборів президента.

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Готувалася провокація: у Сирії знайшли контейнери для небезпечних речовин “Made in Ukraine” / 3 фотографии

Раніше повідомлялося, що Росія готується звинуватити Україну в нібито підготовку терактів на окупованих територіях Донецької, Луганської областей і в Криму.

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