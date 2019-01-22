Міністерство внутрішніх справ закупить 13 літаків серії АН для рятувальників і нацгвардійців.

МВС закупить 13 літаків серії АН для рятувальників і нацгвардійців, повідомив глава відомства Арсен Аваков під час візиту на Харківський авіаційний завод, пише прес-служба.

Аваков розповів, що АН-74, АН-32 і АН-178 поки не запущені у виробництво.

Їх запуск буде реалізований протягом п’яти років, а вартість проекту складе $450 млн.

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Гроші на программу дадуть вже навесні – після підписання контрактів на закупівлю двох літаків АН-74 ТК 200.

Також в планах купити 10 літаків АН-178 та 1 літак АН-32 (П).

За словами Авакова, у Нацгвардії і ГСЧС спостерігається нестача авіаційної техніки для виконання пошуково-рятувальних і десантних операцій і транспортування.













МВС закупить 13 літаків серії АН для рятувальників / 3 фотографии

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