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Вибори 2019: як голосувати жителям в зоні ООС

ЦВК спростила процедуру для голосування громадянам, які знаходяться на окупованих територіях, або є внутрішніми переселенцями.

Вибори

Процедура голосування на виборах 2019 року для жителів у зоні ООС, або внутрішньо переселеним схожа на ту, яка застосовується до тих, хто не голосуватиме за місцем реєстрації.

Для жителів окупованих територій навіть працює спрощена процедура зміни місця голосування, проте про таку необхідність необхідно повідомити не пізніше, ніж за п’ять днів до дня виборів.

Виборцям, які мають прописку на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, потрібно прийти до найближчого Державного реєстру виборців.

При собі потрібно мати паспорт та написати заяву з проханням про тимчасову зміну місця голосування. Головною відмінністю є те, що тим, хто зареєстрований на окупованих територіях, не знадобляться документи, що підтверджують необхідність зміни місця голосування.

Читайте: Вибори 2019: як дізнатися свою дільницю для голосування

До слова, Факти ICTV писали про те, що знадобиться українцям за кордоном для того, аби взяти участь у голосуванні.

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