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Як вибрати спецвзуття

Партнерський матеріал

Оскільки багато професій припускають ризик отримання травм під час трудової діяльності, то для зниження ймовірності подібних випадків використовують спецвзуття.

Як вибрати спецвзуття

Для підприємств, на яких подібні професії залучені у виробничий процес, забезпечення персоналу робочим взуттям є обов’язковою вимогою, тому до вибору такого взуття необхідно підходити відповідально.

Різновиди робочого взуття

Зазвичай спецвзуття є частиною комплекту спецодягу і входить в екіпіровку співробітника підприємства. Для виконання своїх функцій професійне взуття повинне враховувати особливості анатомічної будови і нюанси фізіології людського організму.

Найбільш затребуваними є ті види взуття, які гарантовано захищають ноги від таких небезпечних впливів:

  • коливання температури навколишнього середовища;
  • волога;
  • вплив електричного заряду;
  • хімічні опіки;
  • удари;
  • проколи гострими предметами.

До основних різновидів робочого взуття відносять:

  • чоботи, напівчоботи;
  • черевики, напівчеревики;
  • боти і берци;
  • туфлі;
  • сандалі;
  • сабо.

Часто можна зустріти в продажу спеціалізовані моделі взуття з укріпленим металевим носком. Таке взуття незамінне для захисту пальців ніг від падіння важких предметів на будівельних об’єктах, в сфері машинобудування, на ливарних виробництвах тощо.

Вимоги до споживчих властивостей спецвзуття

Особливу увагу під час процесу виробництва робочого взуття приділяють якості сировини, що використовується, щоб щоб забезпечити цілісність конструкції і гарантувати тривалий термін експлуатації.

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Основні вимоги до спецвзуття:

  • має підходити за розміром;
  • зручно і щільно сидіти на нозі;
  • бути комфортним в носінні при повсякденному використанні;
  • відповідати гігієнічним нормам і стандартам;
  • бути стійким до пошкоджень сторонніми предметами;
  • бути зносостійким.

Зберігання робочого взуття

Рекомендована температура для зберігання робочого взуття становить 8-18 °C. Підвищена температура, особливо в поєднанні з прямими сонячними променями, стимулює прискорене старіння взуттєвих матеріалів, а низькі температури негативно впливають на міцність поверхонь зі штучних компонентів, погіршуючи зовнішній вигляд виробів.

Дотримання умов зберігання і обслуговування дозволяє максимально довго зберігати технічні характеристики робочого взуття, не піддаючи додатковому ризику працівників підприємства.

Компанія OZON поставляє якісне спецвзуття для будь-яких напрямків діяльності, забезпечує професійні консультації щодо його використання і підбору.

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