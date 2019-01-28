Оскільки багато професій припускають ризик отримання травм під час трудової діяльності, то для зниження ймовірності подібних випадків використовують спецвзуття.

Для підприємств, на яких подібні професії залучені у виробничий процес, забезпечення персоналу робочим взуттям є обов’язковою вимогою, тому до вибору такого взуття необхідно підходити відповідально.

Різновиди робочого взуття

Зазвичай спецвзуття є частиною комплекту спецодягу і входить в екіпіровку співробітника підприємства. Для виконання своїх функцій професійне взуття повинне враховувати особливості анатомічної будови і нюанси фізіології людського організму.

Найбільш затребуваними є ті види взуття, які гарантовано захищають ноги від таких небезпечних впливів:

коливання температури навколишнього середовища;

волога;

вплив електричного заряду;

хімічні опіки;

удари;

проколи гострими предметами.

До основних різновидів робочого взуття відносять:

чоботи, напівчоботи;

черевики, напівчеревики;

боти і берци;

туфлі;

сандалі;

сабо.

Часто можна зустріти в продажу спеціалізовані моделі взуття з укріпленим металевим носком. Таке взуття незамінне для захисту пальців ніг від падіння важких предметів на будівельних об’єктах, в сфері машинобудування, на ливарних виробництвах тощо.

Вимоги до споживчих властивостей спецвзуття

Особливу увагу під час процесу виробництва робочого взуття приділяють якості сировини, що використовується, щоб щоб забезпечити цілісність конструкції і гарантувати тривалий термін експлуатації.

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Основні вимоги до спецвзуття:

має підходити за розміром;

зручно і щільно сидіти на нозі;

бути комфортним в носінні при повсякденному використанні;

відповідати гігієнічним нормам і стандартам;

бути стійким до пошкоджень сторонніми предметами;

бути зносостійким.

Зберігання робочого взуття

Рекомендована температура для зберігання робочого взуття становить 8-18 °C. Підвищена температура, особливо в поєднанні з прямими сонячними променями, стимулює прискорене старіння взуттєвих матеріалів, а низькі температури негативно впливають на міцність поверхонь зі штучних компонентів, погіршуючи зовнішній вигляд виробів.

Дотримання умов зберігання і обслуговування дозволяє максимально довго зберігати технічні характеристики робочого взуття, не піддаючи додатковому ризику працівників підприємства.

Компанія OZON поставляє якісне спецвзуття для будь-яких напрямків діяльності, забезпечує професійні консультації щодо його використання і підбору.