На світанку російські дрони атакували селище Димер Вишгородського району Київської області. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок.

Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Удар по Димеру

На місці влучання виникла пожежа. Зруйновано квартири з першого по п’ятий поверх. Також вибухом пошкоджено приміщення магазину.

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Пізніше Тимур Ткаченко уточнив, що у пошкодженому будинку травмовано двох людей, серед них — дитина. Підліток 2010 року народження дістав множинні осколкові поранення руки, його госпіталізували. У 22-річної дівчини — різані рани стопи, медики надали їй допомогу на місці.

Рятувальники ДСНС уточнили, що під завалами будинку можуть перебувати семеро людей. Евакуйовано дев’ять людей, з яких — одна дитина.

Зараз тривають аварійно-рятувальні роботи, розбір зруйнованих конструкцій та пошук людей.

До робіт залучені рятувальники ДСНС та представники Товариства Червоного Хреста України. На місці також працюють психологи ДСНС.

Також вибуховою хвилею пошкоджено будівлю дитячого садочка.

Нагадаємо, що 18 листопада у Вишгородському районі внаслідок атаки дронів постраждали двоє людей.

12 листопада РФ атакувала Київську область балістикою та безпілотниками. В Обухівському районі пошкоджені та частково зруйновані виробничі та складські будівлі підприємства. Люди не постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 733-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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