Президент України Петро Порошенко заявив, що Україні потрібен мир з Росією.
Про відносини України з Росією Порошенко повідомив на форумі Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом.
– Звичайно, потрібен мир з Росією. Холодний, але мир. Люди втомилися від війни, і на цій болючій емоції невтомно грає російська пропаганда, – сказав Порошенко.
Він також зазначив, що тема війни і миру стане головною на виборах 2019, оскільки українці обиратимуть не лише президента, а й верховного головнокомандувача.
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Нагадаємо, що на форумі у Києві Петро Порошенко повідомив, що йде на вибори 2019.
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