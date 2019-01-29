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Укрзалізниця запустить потяг Київ-Прага

Укрзалізниця планує запустити новий рейс Київ-Прага наприкінці 2019-початку 2020 року. На черзі рейс Київ-Берлін.

Укрзалізниця запустить потяг Київ-Прага

З метою розширення залізничного сполучення між Україною і Чехією, Укразілізниця планує запровадити нові рейси у напрямках Україна-Словаччина-Чехія та Україна-Польща-Чехія.

Про це у ексклюзивному коментарі Фактам ICTV повідомили у прес-службі Укрзалізниці.

Для реалізації нового сполучення з Чехією Україна має відповідним чином підготовлену інфраструктуру. Єдине, що залишається – це проведення контрольних операцій (митний та прикордонний догляд).

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На сьогодні діє сполучення Україна-Чехія через територію Словаччини Київ-Кошице, але з подальшою пересадкою на швидкісні поїзди у напрямку Праги та Братислави.

До слова, Укрзалізниця також має намір створити прямий рейс Київ-Перемишль-Берлін.

Проте дата запуску рейсу ще не відома.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Укрзалізниця призначила додаткові потяги до 8 березня.

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