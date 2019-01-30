Посол Євросоюзу в Росії Маркус Едерер виступив з офіційним демаршем на адресу заступника глави МЗС РФ Олександра Грушка, вимагаючи звільнення українських моряків, захоплених у Керченській протоці.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк у Twitter.

За його словами, таким чином європейський дипломат повторив позицію ЄС щодо затримання 24 моряків, захоплених в результаті російської агресії у Керченській протоці.

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Нагадаємо, комітет ПАРЄ визнав захоплених РФ українських моряків військовополоненими.

До слова, віце-прем’єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що у Євросоюзу ще є можливість ввести санкції проти РФ через агресію в Азовському морі.