Посол Євросоюзу в РФ Маркус Едерер здійснив демарш через утримання у російській в’язниці українських моряків, але представник Російської Федерації трактував цю зустріч інакше.

Маркус Едерер здійснив демарш заступнику міністра закордонних справ Росії Олександром Грушко, пише DW.

До слова, демарш – інструмент дипломатії, виступ уряду або дипломатичних органів однієї держави перед урядом іншої держави з метою заявити свою позицію, висловити протест тощо.

– Посол нагадав добре відому позицію ЄС щодо затримання Росією українських військовослужбовців, яке триває, – йдеться в заяві представника ЄС у відповідь на запит видання.

Крім того, зазначається, що ЄС очікує від РФ негайного і безумовного звільнення 24 захоплених українських моряків, а також поваги їхніх прав на юридичний захист та безперешкодний доступ до них консульських співробітників.

Росію також закликають забезпечити доступ пораненим морякам до належної медичної допомоги.

У свою чергу постпредство РФ при ЄС трактувало зустріч по-іншому.

Представник Росії вказав, що обговорювалася ситуація в Україні в контексті порушення українськими ВМС держкордону Росії в районі Керченської протоки.

Та Росія бажала б побачити з боку ЄС принципового підходу щодо нібито грубих порушень прав людини, дискримінації національних і мовних меншин, а також проявів неонацизму та антисемітизму в Україні.

Нагадаємо, кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк також відзначив, що посол ЄС у РФ вимагає звільнити українських моряків.

Фото: MSC / Kuhlmann