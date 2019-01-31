PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факты / Украина / Денисова снова поедет к боевикам за украинцами - дата/

Денісова знову поїде до бойовиків за українцями – дата

У перший тиждень лютого відбудеться чергова передача з тимчасово окупованих територій Донбасу українців, засуджених ще до 2014 року.

Людмила Денісова

Про це повідомила у Facebook український омбудсмен Людмила Денісова за результатами зустрічі з координатором СММ ОБСЄ у робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, послом Тоні Фришем.

Вона також звернулася до нього з проханням посприяти у наданні українському політв’язню Павлу Грибу негайної медичної допомоги, адже стан хлопця критичний.

– Тоні Фріш пообіцяв мені звернутися до представників МКЧХ, щоб вони у свою чергу відвідали в’язня Кремля і за можливості допомогли з наданням кваліфікованого обстеження та подальшого лікування, – написала Денісова.

Читайте: Ознаки цирозу і Альцгеймера. Стало відомо, чим хворий політв’язень Гриб

Нагадаємо, у грудні 2018 року Людмила Денісова забрала з окупованих територій Донбасу кілька десятків українців, які захотіли повернутися для відбування покарання на контрольовану Україною територію.

Фото: Людмила Денісова/Facebook

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На межі життя і смерті: ув’язненому Павлу Грибу потрібна термінова операція
Український консул зустрінеться з моряками після 31 січня
Доба на Донбасі: знищено 4 окупантів
Бойовики обстріляли автомобіль під Катеринівкою, загинув військовий, четверо поранені
Військові на Донбасі “приземлили” безпілотник РФ для коригування вогню
Денісова вимагає від РФ направити полонених моряків на лікування у нейтральну країну
Порушення лінії відводу: на Донбасі “знайшли” російську Стрілу
Смерть там, де не стріляють! Наслідки “руського міра” в ОРДЛО
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка