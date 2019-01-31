У перший тиждень лютого відбудеться чергова передача з тимчасово окупованих територій Донбасу українців, засуджених ще до 2014 року.

Про це повідомила у Facebook український омбудсмен Людмила Денісова за результатами зустрічі з координатором СММ ОБСЄ у робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, послом Тоні Фришем.

Вона також звернулася до нього з проханням посприяти у наданні українському політв’язню Павлу Грибу негайної медичної допомоги, адже стан хлопця критичний.

– Тоні Фріш пообіцяв мені звернутися до представників МКЧХ, щоб вони у свою чергу відвідали в’язня Кремля і за можливості допомогли з наданням кваліфікованого обстеження та подальшого лікування, – написала Денісова.

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Нагадаємо, у грудні 2018 року Людмила Денісова забрала з окупованих територій Донбасу кілька десятків українців, які захотіли повернутися для відбування покарання на контрольовану Україною територію.

Фото: Людмила Денісова/Facebook